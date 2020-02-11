Советник Зеленского Ермак развеял слухи о конкуренции с Богданом

Андрей Ермак утверждает, что конкуренции в окружении Зеленского нет / Фото: УНИАН

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак опроверг информацию о якобы конкуренции между ним и главой Офиса президента Андреем Богданом.

"Мне кажется, это немного некорректная постановка вопроса. У нас нет никакой конкуренции, я пришел с президентом в команду, я работаю, непосредственно выполняя поручения президента. И я могу вам сказать, считаю это правильным и это моя позиция: у меня со всеми членами команды уважительные рабочие отношения", - сказал он в программе Реальная политика с Евгением Киселевым на телеканале Украина 24.

Ермак также опроверг слухи об отсутствии единства в команде Зеленского. Он подчеркнул, что ярко данную позицию демонстрирует рассмотрение Слугой народа правок по земельной реформе.

"Я в очередной раз увидел, что человеком, вокруг которого сегодня действительно собираются все силы и который является вот этим магнитом, является президент. Поэтому я вам могу сказать, что вокруг президента сегодня находятся те люди, которые действительно пришли с президентом, это разные люди, но их всех объединяет один человек. Это очень важно", - подчеркнул он.

Как ранее сообщалось, глава Офиса президента Андрей Богдан покинул свой пост. Руководитель Офиса президента забрал вещи из кабинета. Об этом со ссылкой сразу на несколько источников сообщил украинский журналист и телеведущий Максим Назаров.

Впоследствии председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков ответил на вопрос о том, что глава Офиса президента Андрей Богдан якобы уже вынес все вещи из кабинета и в ближайшее время будет уволен с занимаемой должности.