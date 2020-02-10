В Офисе президента отреагировали на возможную отставку Богдана - СМИ

СМИ выяснили реакцию Офиса президента на "отставку" Богдана / УНИАН

Вечером 10 февраля в СМИ появилась информация о возможной отставке Андрея Богдана с должности главы Офиса президента.

Как сообщают РБК-Украина собственные источники, в Офисе президента пока не подтверждают, но и не опровергают возможную отставку чиновника.

Один из источников отметил, что глава ОП действительно написал заявление об отставке.

"Богдан написал заявление. На этот раз официально", - сказал он.

На данный момент заявление якобы не принято главой государства.

Собеседник РБК в окружении президента Владимира Зеленского отметил, что в отличие от предыдущих слухов об увольнении главы ОП, на этот раз он "не стал бы категорично опровергать эту информацию".

"До утра все должно уже стать понятно, вероятность большая", - добавил он.

Как ранее писал Главред, информацию об отставке Богдана с должности главы Офиса президента 10 февраля со ссылкой сразу на несколько источников сообщил украинский журналист и телеведущий Максим Назаров.

Также напомним, 1 августа 2019 года появилась информация, что Андрей Богдан написал заявление об отставке с поста главы Офиса президента, а в СМИ начала фигурировать фотокопия заявления Богдана об отставке - якобы "слитая" прямо из недр ОП.

Позже оказалось, что на самом деле Богдан не покидал свое рабочее место, а просто написал заявление на всякий случай.