Андрей Богдан ушел с поста - источник

Андрей Богдан ушел в отставку с поста главы Офиса Зеленского / president.gov.ua

Глава Офиса президента Андрей Богдан покинул свой пост.

Об этом со ссылкой сразу на несколько источников сообщил украинский журналист и телеведущий Максим Назаров.

"Из кабинета Богдана вынесли вещи. Инсайдеры не только из офиса президента подтвердили. Богдан всё", - сообщил журналист в своем телеграм-канале.

Аналогичное сообщение опубликовал канал УП. Off the Record.

"Как бы это не звучало, но Андрей Богдан таки собрался в отставку. У нас есть подтверждение уже от четырех не связанных между собой источников из окружения президента и самого Богдана.Однако официальной информации от Офиса, президента или пока еще главы ОПГ получить пока не удалось", - говорится в сообщении.

Отставка Богдана произошла, согласно информации, 10 февраля.

В то же время депутат от Слуги Народа Максим Бужанский подверг информацию сомнению.

"Все сообщают, что Богдан выносит вещи из кабинета. Но никто не уточняет чьи, и из чьего", - написал нардеп.

Экс-нардеп Игорь Мосийчук усомнился, что из кабинета Богдана начали выносить его личные вещи. "А я не верю, что президент Зеленский спилит сук, на котором только что устроился", – добавил он.