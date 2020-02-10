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Андрей Богдан ушел с поста - источник

10 февраля 2020, 21:51

Руководитель Офиса президента забрал свои вещи из кабинета.

богдан андрей фото
Андрей Богдан ушел в отставку с поста главы Офиса Зеленского / president.gov.ua

Глава Офиса президента Андрей Богдан покинул свой пост.

Об этом со ссылкой сразу на несколько источников сообщил украинский журналист и телеведущий Максим Назаров.

"Из кабинета Богдана вынесли вещи. Инсайдеры не только из офиса президента подтвердили. Богдан всё", - сообщил журналист в своем телеграм-канале.

Аналогичное сообщение опубликовал канал УП. Off the Record.

"Как бы это не звучало, но Андрей Богдан таки собрался в отставку. У нас есть подтверждение уже от четырех не связанных между собой источников из окружения президента и самого Богдана.Однако официальной информации от Офиса, президента или пока еще главы ОПГ получить пока не удалось", - говорится в сообщении.

Отставка Богдана произошла, согласно информации, 10 февраля.

В то же время депутат от Слуги Народа Максим Бужанский подверг информацию сомнению.

"Все сообщают, что Богдан выносит вещи из кабинета. Но никто не уточняет чьи, и из чьего", - написал нардеп.

Экс-нардеп Игорь Мосийчук усомнился, что из кабинета Богдана начали выносить его личные вещи. "А я не верю, что президент Зеленский спилит сук, на котором только что устроился", – добавил он.

Андрей Богдан - биография

Богдан Андрей Иосифович  – глава Офиса (до 25 июня 2019-го - Администрации) президента Владимира Зеленского

Родился 3 декабря 1976 года во Львове. Получил юридическое образование в ЛНУ имени Ивана Франко. Адвокат  - с 2001 года. Работал в Киеве управляющим партнером объединения "Адвокатская фирма "Юридические советники" паралленько выполняя функции помощника судьи Киевского апелляционного суда. В 2008-м стал заместителем главы Минюста Николая Онищука по вопросам борьбы с коррупцией. В марте 2010-го Богдана назначили стал заместителем министра Кабмина и уполномоченным правительства по вопросам антикоррупционной политики. На этой должности он пребывал вплоть до конца Революции Достоинства.

Весной 2014-го Богдан стал советником губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского, а осенью баллотировался в Верховную Раду по списку Блока Петра Порошенко под номером 74. Несмотря на то, что место оказалось проходным, в БПП отменили его регистрацию как кандидата. 

В 2019-м Богдан стал одним из виднейших сотрудников штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. По словам главы штабы Дмитрия Разумкова, тот занимался оказанием консультацией и оказанием помощи в юридических вопросах. 21 мая победивший на выборах Зеленский назначил Богдана руководителем Администрации президента.

Напомним, 1 августа 2019 года появилась информация, что Андрей Богдан написал заявление об отставке с поста главы Офиса президента, а в СМИ начала фигурировать фотокопия заявления Богдана об отставке - якобы "слитая" прямо из недр ОП.

Богдан ушел
Отставка Богдана - в прошлом году появилась фотокопия документа, якобы написанного Богданом, с прошением об отставке

Позже оказалось, что на самом деле Богдан не покидал свое рабочее место, а просто написал заявление на всякий случай.

СМИ узнали, что фото документа "слил" заместитель Богдана Кирилл Тимошенко. Журналисты утверждают, что замглавы ОП разослал фото заявления нескольким журналистам без объяснений или уточнений.

Президент Владимир Зеленский, комментируя историю, заявил, что вся его команда готова к немедленной отставке - в случае, если не выполнит взятые на себя задачи и уточнил, что заявление об увольнении написали все главные члены его команды.

"Вообще-то это был наш внутренний флешмоб. Если каждый член нашей команды готов в любой момент, если он не справится с каким-то заданием, уйти в отставку и его никто не будет уговаривать это сделать, поэтому заранее он пишет соответствующее заявление. Поэтому, думаю, что в этом нет ничего страшного", – заявил Зеленский.

Андрей Богдан разведен, имеет четверых детей от первого брака, а также состоит в отношениях с бизнесвумен Анастасией Сличной.

Владимир Зеленский Андрей Богдан офис президента
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