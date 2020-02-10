"Возможно все": Разумков прокомментировал слухи об отставке Богдана

Разумков / УНИАН

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков ответил на вопрос о том, что глава Офиса президента Андрей Богдан якобы уже вынес все вещи из кабинета и в ближайшее время будет уволен с занимаемой должности.

В эфире телеканала Наш он не стал отрицать данную информацию.

"Я не являюсь пресс-секретарем Андрея Иосифовича Богдана. Я думаю, что лучше спросить у него. Сегодня у меня не было возможности с ним пообщаться, не могу это комментировать", - отметил Разумков.

По словам спикера, учитываая последние события, он не исключает такое развитие событий.

"Я думаю, что в нашем государстве, благодаря нашим людям, возможно все. В свое время говорили, что Зеленский не может быть президентом. Однако все видят, кто именно сегодня президент. я, наверное, никогда не мог подумать, что буду председателем Верховной Рады Украины. Поэтому, возможно всегда все. Однако, если быть корректным, я думаю, что надо не думать, а спросить", - сказал он.

Как ранее сообщалось, глава Офиса президента Андрей Богдан покинул свой пост. Руководитель Офиса президента забрал вещи из кабинета. Об этом со ссылкой сразу на несколько источников сообщил украинский журналист и телеведущий Максим Назаров.