Богдан ушел от Зеленского: уволен глава ОП

Андрей Богдан / УНИАН

Глава Офиса президента Андрей Богдан ушел в отставку.

Сответствующий указ президента Украины №46 / 2020 опубликован на официальном сайте главы государства

"Освободить Богдана Андрея Иосифовича с должности Руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в тексте документа.

Напомним, накануне вечером появилась информация о том, что Богдан ушел в отставку. Об этом сообщили сразу несколько источников.

"Из кабинета Богдана вынесли вещи. Инсайдеры не только из офиса президента подтвердили. Богдан всё", - журналист и телеведущий Максим Назаров в своем Телеграм-канале.

По словам источников Украинской правды, по поводу отставки Богдан разговаривал с президентом Владимиром Зеленским в понедельник, 10 февраля. Кроме того, глава Офиса также обсуждал отставку со своими заместителями. О причинах намерения Богдана уйти из Офиса президента источники не сообщают.

Напомним, что в ноябре 2019 года появилась информация о том, что Богдан подрался с главой Службы безопасности Иваном Бакановым. При этом якобы "Богдану выбили зуб". Говорили, что конфликт произошел из-за разных кандидатур на должность Главного следственного управления СБУ, которые поддерживали Богдан и Баканов.

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Журналистка Соня Кошкина на своей странице в Facebook написала, что подтверждает данную информацию. "Фактаж весь подтверждаю - проверила. И по Богдану тоже. Оценки у меня несколько иные, но сейчас важен именно фактаж", - отметила она.

В свою очередь заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко опроверг информацию о том, что якобы между Богданом и Бакановым произошла драка.