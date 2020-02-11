Богдан ушел от Зеленского: уволен глава ОП

Руководитель Офиса президента покинул свой пост.
Глава Офиса президента Андрей Богдан ушел в отставку.
Сответствующий указ президента Украины №46 / 2020 опубликован на официальном сайте главы государства
"Освободить Богдана Андрея Иосифовича с должности Руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в тексте документа.
Напомним, накануне вечером появилась информация о том, что Богдан ушел в отставку. Об этом сообщили сразу несколько источников.
"Из кабинета Богдана вынесли вещи. Инсайдеры не только из офиса президента подтвердили. Богдан всё", - журналист и телеведущий Максим Назаров в своем Телеграм-канале.
По словам источников Украинской правды, по поводу отставки Богдан разговаривал с президентом Владимиром Зеленским в понедельник, 10 февраля. Кроме того, глава Офиса также обсуждал отставку со своими заместителями. О причинах намерения Богдана уйти из Офиса президента источники не сообщают.
Напомним, что в ноябре 2019 года появилась информация о том, что Богдан подрался с главой Службы безопасности Иваном Бакановым. При этом якобы "Богдану выбили зуб". Говорили, что конфликт произошел из-за разных кандидатур на должность Главного следственного управления СБУ, которые поддерживали Богдан и Баканов.
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Журналистка Соня Кошкина на своей странице в Facebook написала, что подтверждает данную информацию. "Фактаж весь подтверждаю - проверила. И по Богдану тоже. Оценки у меня несколько иные, но сейчас важен именно фактаж", - отметила она.
В свою очередь заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко опроверг информацию о том, что якобы между Богданом и Бакановым произошла драка.
Андрей Богдан: досье
Богдан Андрей Иосифович – глава Офиса (до 25 июня 2019-го - Администрации) президента Владимира Зеленского
Родился 3 декабря 1976 года во Львове. Получил юридическое образование в ЛНУ имени Ивана Франко. Адвокат - с 2001 года. Работал в Киеве управляющим партнером объединения "Адвокатская фирма "Юридические советники" паралленько выполняя функции помощника судьи Киевского апелляционного суда. В 2008-м стал заместителем главы Минюста Николая Онищука по вопросам борьбы с коррупцией. В марте 2010-го Богдана назначили стал заместителем министра Кабмина и уполномоченным правительства по вопросам антикоррупционной политики. На этой должности он пребывал вплоть до конца Революции Достоинства.
Весной 2014-го Богдан стал советником губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского, а осенью баллотировался в Верховную Раду по списку Блока Петра Порошенко под номером 74. Несмотря на то, что место оказалось проходным, в БПП отменили его регистрацию как кандидата.
В 2019-м Богдан стал одним из виднейших сотрудников штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. По словам главы штабы Дмитрия Разумкова, тот занимался оказанием консультацией и оказанием помощи в юридических вопросах. 21 мая победивший на выборах Зеленский назначил Богдана руководителем Администрации президента.
1 августа 2019 года появилась информация, что Андрей Богдан написал заявление об отставке с поста главы Офиса президента, а в СМИ начала фигурировать фотокопия заявления Богдана об отставке - якобы "слитая" прямо из недр ОП.Позже оказалось, что на самом деле Богдан не покидал свое рабочее место, а просто написал заявление на всякий случай.
СМИ узнали, что фото документа "слил" заместитель Богдана Кирилл Тимошенко. Журналисты утверждают, что замглавы ОП разослал фото заявления нескольким журналистам без объяснений или уточнений.
В ноябре 2019 года появилась информация о том, что Богдан подрался с главой Службы безопасности Иваном Бакановым. При этом якобы "Богдану выбили зуб". Говорили, что конфликт произошел из-за разных кандидатур на должность Главного следственного управления СБУ, которые поддерживали Богдан и Баканов.
Президент Владимир Зеленский, комментируя историю, заявил, что вся его команда готова к немедленной отставке - в случае, если не выполнит взятые на себя задачи и уточнил, что заявление об увольнении написали все главные члены его команды.
"Вообще-то это был наш внутренний флешмоб. Если каждый член нашей команды готов в любой момент, если он не справится с каким-то заданием, уйти в отставку и его никто не будет уговаривать это сделать, поэтому заранее он пишет соответствующее заявление. Поэтому, думаю, что в этом нет ничего страшного", – заявил Зеленский.
Андрей Богдан разведен, имеет четверых детей от первого брака, а также состоит в отношениях с бизнесвумен Анастасией Сличной.