"Драку" между Богданом и Бакановым в Офисе президента назвали фейком

Иван Баканов и Андрей Богдан / Факты

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко опроверг информацию, которую активно обсуждали в соцсетях относительного того, что между главой ОП Андреем Богданом и главой СБУ Иваном Бакановым произошла драка, и Богдану якобы даже выбили зуб.

"Мы опровергаем эту информацию, хоть в особом опровержении она не нуждается, ибо является выдуманной от начала и до конца. В очередной раз достоянием общественности стал фейк, не основанный ни на одном источнике, который заслуживал бы хоть какое-то доверие. Жаль, что на него ведутся серьезные издания, которым доверяют люди", - написал Тимошенко в Facebook.

2 ноября журналист Станислав Речинский опубликовал пост соцсети, в котором утверждал, что 30 октября Баканов и Богдан подрались на Банковой. По словам Речинского, с тех пор Богдан якобы не выходил на работу. Журналист также утверждал, что "Богдану выбили зуб". Конфликт якобы произошел из-за разных кандидатур на должность Главного следственного управления СБУ, которые поддерживали Богдан и Баканов.

Журналистка Соня Кошкина на своей странице в Facebook написала, что подтверждает данную информацию.

"Фактаж весь подтверждаю - проверила. И по Богдану тоже. Оценки у меня несколько иные, но сейчас важен именно фактаж", - отметила она.

В свою очередь, Баканов прокомментировал данную информацию Украинской правде так: "Очень смешно" и много смайликов. Другой собеседник в ОП ответил УП, что не знает об этой ссоре, но "зуб дает", что Богдану зуб не выбивали.

Сам глава Офиса президента Андрей Богдан вечером 2 ноября отреагировал на историю с якобы выбитым зубом сатирически: "Баканов, не попадайся на моем пути!!!! В следующий раз выпью всю кровь)))) Будешь кошкам хвосты крутить!!!".

При этом Богдан опубликовал свое фото сделанное, вероятно, на Хеллоуин.

Андрей Богдан / Facebook

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что президент Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает его в свой адрес. Также Богдан рассказал, что советует Зеленскому меньше черпать информацию из интернета.

"Я более такой привыкший, я иногда ему говорю: "Перестань читать Фейсбук, перестань читать интернет, это искаженная информация. Общество не так осознает те или иные наши действия". Это 100 процентов правды. Но для него это очень болезненно", – рассказал глава ОП.