"Драку" между Богданом и Бакановым в Офисе президента назвали фейком

СМИ писали, что Иван Баканов и Андрей Богдан подрались на Банковой, причем главе ОП якобы "выбили зуб".
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко опроверг информацию, которую активно обсуждали в соцсетях относительного того, что между главой ОП Андреем Богданом и главой СБУ Иваном Бакановым произошла драка, и Богдану якобы даже выбили зуб.
"Мы опровергаем эту информацию, хоть в особом опровержении она не нуждается, ибо является выдуманной от начала и до конца. В очередной раз достоянием общественности стал фейк, не основанный ни на одном источнике, который заслуживал бы хоть какое-то доверие. Жаль, что на него ведутся серьезные издания, которым доверяют люди", - написал Тимошенко в Facebook.
2 ноября журналист Станислав Речинский опубликовал пост соцсети, в котором утверждал, что 30 октября Баканов и Богдан подрались на Банковой. По словам Речинского, с тех пор Богдан якобы не выходил на работу. Журналист также утверждал, что "Богдану выбили зуб". Конфликт якобы произошел из-за разных кандидатур на должность Главного следственного управления СБУ, которые поддерживали Богдан и Баканов.
Журналистка Соня Кошкина на своей странице в Facebook написала, что подтверждает данную информацию.
"Фактаж весь подтверждаю - проверила. И по Богдану тоже. Оценки у меня несколько иные, но сейчас важен именно фактаж", - отметила она.
В свою очередь, Баканов прокомментировал данную информацию Украинской правде так: "Очень смешно" и много смайликов. Другой собеседник в ОП ответил УП, что не знает об этой ссоре, но "зуб дает", что Богдану зуб не выбивали.
Сам глава Офиса президента Андрей Богдан вечером 2 ноября отреагировал на историю с якобы выбитым зубом сатирически: "Баканов, не попадайся на моем пути!!!! В следующий раз выпью всю кровь)))) Будешь кошкам хвосты крутить!!!".
При этом Богдан опубликовал свое фото сделанное, вероятно, на Хеллоуин.
Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что президент Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает его в свой адрес. Также Богдан рассказал, что советует Зеленскому меньше черпать информацию из интернета.
"Я более такой привыкший, я иногда ему говорю: "Перестань читать Фейсбук, перестань читать интернет, это искаженная информация. Общество не так осознает те или иные наши действия". Это 100 процентов правды. Но для него это очень болезненно", – рассказал глава ОП.