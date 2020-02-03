У Зеленского рассказали, когда и как пройдут местные выборы на Донбассе

Андрей Ермак / УНИАН

Официальный Киев в ближайшее время планирует на будущую встречу в Нормандском формате с новым пакетом договоренностей, которое включает проведение местных выборов в середине осени 2020-го во временно оккупированных боевиками и россиянами районов Донбасса.

Соответствующую информацию в интервью проекту KRYM - критичне мислення озвучил помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Он рассказал о том, что в рамках нового саммита в нормандском формате, который должен состояться в Берлине, будут приняты все меры для того, чтобы организовать местные выборы по законам Украины прошли по всей территории страны в конце октября 2020-го.

Напомним, ранее Андрей Ермак заверял, что ради возвращения незаконно аннексированного Крыма будут использоваться все возможные инструменты. И официальный Киев не прекратит заниматься вопросом полуострова, пока он не будет возвращен в состав Украины. Кроме того, Ермак заявил о том, что во время переговоров по газу, прошедших в Минске, российская сторона согласилась выплатить Киеву 3 млрд долларов США по решению Стокгольмского арбитража - причем живыми деньгами, а не газом.