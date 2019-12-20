"На выгодных для Украины условиях": Ермак пояснил договор по транзиту газа

Андрей Ермак возвращается из Москвы после успешного подписания договора о транзите газа / Фото: УНИАН

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что возвращается из Москвы после успешного подписания договора о транзите газа между Украиной и Россией.

"Через десять минут взлетает мой самолет Минск - Киев. Везем домой очень хорошие новости: сегодня представители Украины вместе с заместителем председателя Европейской комиссии и Российской Федерации достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины. Будем иметь транзитный контракт на выгодных для Украины условиях", - написал он в Facebook.

По словам Ермака, все подробности завтра на брифинге сообщат министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель и топ-менеджер Нафтогаза Юрий Витренко.

Ермак заявил, что в ходе переговоров по газу, прошедших в Минске, российская сторона согласилась выплатить Киеву три миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. По его словам, выплата будет произведена деньгами, хотя раньше рассматривался вариант о погашении долга газом.

Напомним, 20 декабря Украина и Россия на переговорах в Минске подписали важный протокол по транзиту газа и урегулированию претензий.

Как писал Главред, ранее глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев рассказал, что на переговорах о транзите российского газа обсуждается подписание гибридного соглашения.

Также условия сохранения газа через Украину назвал президент РФ Владимир Путин. По его словам, условия соглашения не должны создавать риски для Москвы и Киева.

Позже вице-премьер-министр России Дмитрий Козак заявил, что Украина и Российская Федерация подпишут новый контракт на транзит газа сроком на пять.