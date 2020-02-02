"Договариваться с раковой опухолью": Ермак рассказал, когда Крым вернется в Украину

Андрей Ермак рассказал, когда Крым вернется в Украину / Фото: УНИАН

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, который ранее рассказал о планах трансформации Донбасса в процветающий регион, заверил, что для возвращения незаконно аннексированного Крыма будут использоваться все возможные инструменты.

"Крым – это Украина. Безусловно, мы будем использовать все инструменты, в первую очередь дипломатические… Сегодня я был бы нечестным с вами, если бы сказал, что я знаю стопроцентный выход и решение этой ситуации", – рассказал Ермак в интервью YouTube-каналу KRYM – критическое мышление.

При этом Ермак особо отметил, что власти не прекратят заниматься вопросом полуострова, пока он не будет возвращен в состав Украины.

"Но для нас Крым – это Украина. И мы не остановимся никогда, чтобы вернуть эту территорию Украине", – добавил помощник Зеленского.

Отметим, в комментариях под видео украинцы пишут, что пока Путин живой, вряд ли получится вернуть Крым Украине.

"Он собрался договариваться с раковой опухолью? Кем он себя мнит? Как он собрался вывести войска оккупантов и вернуть контроль над границей? Что он несёт?", - пишет пользователь Сети.

"Когда уже эти Ермаки поймут, что пока Путин рулит Россией ни о чем с ним договориться невозможно. Кроме обмена пленными", - добавил другой пользователь Сети.

Читайте также"У нее бюст мироточит, жаль Николая II": Поклонская опять повторила мантру о КрымеНапомним, ранее помощник президента Украины Андрей Ермак прокомментировал информацию о том, что украинская сторона якобы просила о встрече Владимира Зеленского с Владимиром Путиным в Израиле.

"Никакой встречи с Путиным в Израиле не было. Все, что распространялось в СМИ и какие-то заявления Ушакова, не соответствуют действительности. Никаких запросов о встрече не было", - подчеркнул Ермак во время общения с журналистами.