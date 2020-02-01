У Зеленского рассказали о планах трансформации Донбасса в процветающий регион

Андрей Ермак уже планирует, каким будет Донбасс в сосотаве Украины / Фото: УНИАН

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак поделился планами, которые строят в Офисе президента, относительно восстановления инфраструктуры оккупированного Донбасса, когда он вернется в состав Украины.

"Безусловно, уже сегодня мы говорим и думаем о развитии. Сегодня, например, заканчивается работа по формированию с Всемирным банком большого фонда, с большим количеством международных и украинских доноров, который будет направлен именно на развитие этого региона, на восстановление Донбасса", - сказал он в интервью создателю YouTube-канала KRYM - критическое мышление Владимиру Федорину.

Ермак подчеркнул, что наибольшее достижение Украины будет заключаться в присоединении Донбасса, который удастся трансформировать в успешный и процветающий регион страны.

"Что касается экономики, знаете, в жизни так иногда бывает, что сегодня всё, что там произошло, дает возможность абсолютно с другой точки зрения посмотреть на эту территорию. Может быть, в будущем это будет какой-то новейший экономический хаб, и там будут развиваться направления, о которых мы даже не мечтали и не говорили об этом", - сказал он.

Помощник главы государства убежден, что уже сейчас население оккупированных областей необходимо информировать о происходящем в Украине.

"Сегодня всё это нужно исправлять. Многие люди, которые живут там, хотят вернуться в Украину, мы знаем об этом", - подчеркнул Ермак.