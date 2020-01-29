В росСМИ рассказали о новой согласованной точке разведения сил на Донбассе

Разведение сил / Штаб ООС

На переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию военного конфликта на Донбассе "условно согласовали" один из участков разведения сил и средств.

Соответствующее сообщение опубликовали российские СМИ. По их данным, в рамках переговоров рассматривается проект дополнения к рамочному решению для дальнейшего разведения сил. На сегодняшний день из девяти вариантов, рассматриваемых контактной группой, совпал один - участок в районе контрольно-пропускного пункта Гнутово под Мариуполем.

Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии пожаловался на подвох с разведением сил на Донбассе.