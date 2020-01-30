Запроса не было: у Зеленского отрицают просьбу о встрече с Путиным в Израиле

Владимир Зеленский встречался с Владимиром Путиным в Париже / Reuters

Помощник президента Украины Андрей Ермак прокомментировал информацию о том, что украинская сторона якобы просила о встрече Владимира Зеленского с Владимиром Путиным в Израиле.

"Никакой встречи с Путиным в Израиле не было. Все, что распространялось в СМИ и какие-то заявления Ушакова, не соответствуют действительности. Никаких запросов о встрече не было", - подчеркнул Ермак во время общения с журналистами.

Он пояснил, что тема Холокоста президенту близка и его растрогало, что люди, которые пережили эту трагедию, не могли попасть на Форум, поэтому он и решил передать свои места им.

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Напомним, ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Киев запросил встречу украинского лидера Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным в рамках визита в Израиль.