"Прошло пять лет": у Зеленского заговорили об изменении Минских соглашений

Андрей Ермак / Фото Lb.ua

Минские соглашения требуют уточнения, заявил помощник президента Украины Андрей Ермак.

Как подчеркнул он в интервью изданию Die Welt, договоренности были достигнуты еще пять лет назад.

"Новое руководство украинского государства не только словами, но и действиями доказало, что выполняет все обязательства в рамках Минских договоренностей, а именно отвод войск на оговоренных пунктах по линии разграничения. От другой стороны мы ожидаем такой же готовности. При этом понятно, что Минские договоренности были приняты 5 лет назад и они уже требуют уточнений ", - отметил Ермак.

Вместе с тем он указал, что так называемая "формула Штайнмайера" должна стать частью украинского законодательства и урегулировать только условия изменения особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей из временного на постоянный.

"Что касается проведения местных выборов, то самое главное - это то, что они должны проводиться по законам Украины, которые предусматривают, что выборы не могут происходить при наличии на территории Украины любых иностранных военных частей, группировок, техники", - добавил Ермак.

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Напомним, ранее Ермак заявил, что "план Б" по Донбассу заключается в возведении "стены".