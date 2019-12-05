У Зеленского разъяснили, с какими жителями Донбасса готовы говорить

Владимир Зеленский / УНИАН

Представители президента Украины Владимира Зеленского предлагают заменить главарей боевиков "Л/ДНР" в Трехсторонней контактной группе в Минске реальными жителями Донбасса.

С таким заявлением выступил советник президента Украины Андрей Ермак.

По его мнению в ТКГ стоит привлекать авторитетных жителей Донбасса, в том числе спортсменов, деятелей культуры и т.д.

"И мы хотим, чтобы это были известные люди, к которым прислушиваются, которые имеют очень уважаемую репутацию, спортсмены, деятели культуры. Эти 36 человек, выберут шесть человек, и именно они сегодня будут представлять территории", – заявил Ермак.

Напомним, ранее Владимир Зеленский воспротивился главному требованию Владимиру Путина по Донбассу. До этого социологи рассказали, сколько украинцев хотят встречи президента Украины и президента России.