Социологи рассказали, сколько украинцев хотят встречи Зеленского с Путиным по Донбассу

Владимир Зеленский и Владимир Путин / коллаж

Около 75% украинцев положительным образом относятся к решению президента Владимира Зеленского провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным для решения проблемы с военным конфликтом на Донбассе.

Соответствующие результаты показал опрос общественного мнения, проведенній в ноябре 2019-го сотрудниками Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

Кроме того, 15% респондентов относятся ко встрече Путина и Зеленского в вышеуказанном формате отрицательно.

Далее социологи выяснили, что к решению по разводу войск от линии разграничения на Донбассе 59% относятся положительно, а отрицательно - 26%.

Напомним, ранее Владимир Путин рассказал об отношениях с Владимиром Зеленским. Позднее президент Украины в Очакове рассказал о подготовке к встрече "Нормандской четверки".