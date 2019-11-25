Социологи рассказали, сколько украинцев хотят встречи Зеленского с Путиным по Донбассу

Сотрудники социологических центров и институтов провели опрос на животрепещущую для Украины тему.
Около 75% украинцев положительным образом относятся к решению президента Владимира Зеленского провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным для решения проблемы с военным конфликтом на Донбассе.
Соответствующие результаты показал опрос общественного мнения, проведенній в ноябре 2019-го сотрудниками Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.
Кроме того, 15% респондентов относятся ко встрече Путина и Зеленского в вышеуказанном формате отрицательно.
Далее социологи выяснили, что к решению по разводу войск от линии разграничения на Донбассе 59% относятся положительно, а отрицательно - 26%.
Напомним, ранее Владимир Путин рассказал об отношениях с Владимиром Зеленским. Позднее президент Украины в Очакове рассказал о подготовке к встрече "Нормандской четверки".