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В РФ заистерили из-за слов помощника Зеленского о "стене" на Донбассе

5 декабря 2019, 18:29

Андрей Руденко считает, что подобные высказывания контрпродуктивны.

Война на Донбассе
Война на Донбассе / sud.ua

В Российской Федерации отреагировали на украинский "план Б" по Донбассу. По словам заместителя главы МИД РФ Андрея Руденко, высказывания относительно стены на оккупированном Донбассе контрпродуктивны.

При этом он указал, что нельзя спекулировать пессимистичными сценариями развития ситуации.

"Попытки спекулировать на разного рода негативных сценариях вряд ли полезны накануне встречи лидеров в Париже. Такие заявления контрпродуктивны и вызывают серьезные вопросы относительно реальных намерений Киева на предстоящем саммите", - цитирует Интерфакс Руденко.

Кроме того, российский дипломат заверил, что для Москвы главное, чтобы стороны конфликта на Донбассе были верны Минским соглашениям и именно этот документ должен быть основным в установлении мира на востоке Украины.

Как ранее сообщал Главред, помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что "план Б" по Донбассу заключается в возведении "стены".

Донбасс Россия МИД РФ Андрей Ермак
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