"Построим стену": у Зеленского рассказали о "плане Б" для Донбасса

Донбасс / УНИАН

Саммит "нормандской четверки" запланирован на 9 декабря в Париже. Помощник президента Украины рассказал о "плане Б" на случай провала мирных переговоров с Российской Федерацией.

"Мы не будем тратить много времени, если мы не увидим с российской стороны желания выполнять "Минск". Мы не будем годами ждать, мы определили ограниченное время", - цитирует помощник Зеленского Reuters.

В то же время, он не указал, сколько готовы ждать.

"Хочу сказать, что Украина сделает все от нас зависящее, чтобы добиться прекращения войны и достичь мира дипломатическим путем. Но у нас, безусловно, есть и "план Б", - заявил Ермак.

При этом он отметил, что "план Б" заключается в том, чтобы "построить стену и жить дальше".

"Если мы не увидим сегодня готовности со стороны РФ идти к мирному процессу, к выполнению Минских договоренностей, что ж, будем тогда не в фигуральном плане строить стену и жить дальше. У нас есть друзья, будем привлекать и перенимать их опыт. Я имею в виду в первую очередь Израиль", - подытожил помощник украинского президента.

Как ранее сообщал Главред, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор считает, что саммит "нормандской четверки" станет хорошей возможностью для Российской Федерации вывести свои войска из Украины.