"Украина – 51-й штат": старик Джулиани замолвил словечко за Кличко перед Ермаком

Рудольф Джулиани замолвил словечко за Кличко / Reuters

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани во время встречи с помощником президента Украины Андреем Ермаком в августе 2019 года в Мадриде попросил за градоначальника Киева Виталия Кличко, который ранее устроил разборки из-за критики в Сети.

"Обсуждая возможность встречи в Белом доме с президентом Украины, адвокат президента Трампа попросил сохранить должность для городского головы Киева", - сказано материале New York Times.

Отметим, в интервью изданию 75-летний Джулиани признал, что 2 августа (2019 года - ред.) в Мадриде обсуждал работу Кличко на встрече с Андреем Ермаком.

"Я сказал: не знаю, я не в курсе событий, но, похоже, он один из хороших ребят. И я сейчас выступаю как личный друг, а не как представитель власти или что-либо", - отметил Джулиани.

По его словам, он дал понять, что это его личное мнение относительно Кличко.

"Я высказал свое личное мнение, а не позицию правительства, основываясь на наших личных отношениях", - сказал адвокат Трампа.

К слову, сам Ермак также признал, что они с Джулиани обсуждали судьбу Кличко.

"Джулиани спросил, что я думаю о мэре Виталии Кличко. Он сразу же подчеркнул, что я не должен рассматривать его вопрос как попытку повлиять на меня", - заявил Ермак в комментарии NYT.

Добавим, что Ермак ответил Джулиани, что давно знает Кличко и что он пользуется поддержкой у киевлян.

Отметим, в соцсетях эту тему активно обсуждают.

"Ну раз такое дело, может подарим им Кличко, пусть он им Нью-Йорком по управляет, раз он им так нравится", - пишет пользователь Сети.

"Украина - 51 - й штат?", - вопрошает пользователь Сети.

"Киев - столица США :)))))", - пошутил некто в Сети.

Читайте такжеОткрытие Шулявского моста: Кличко на квадроцикле удивил нарядом - видеоНапомним, 31 июля 2019 года сообщалось, киевский градоначальник Виталий Кличко отбыл в США, где провел встречу с Рудольфом Джулиани – бывшим мэром Нью-Йорке и личным адвокатом президента США Дональда Трампа.

Такое сообщение было опубликовано на официальной странице Кличко в социальной сети Facebook.

Причем по словам мэра Киева, в Нью-Йорк его пригласил и назначил встречу сам Джулиани. Кличко особо отметил, что во время встречи обе стороны обсуждали ситуацию на Украине и перспективы ее дальнейшего сотрудничества с США.