Назвал мэра "гнидой": Кличко устроил разборки из-за критики в Сети

Виталий Кличко решил выяснить отношения с Юрием Покиньбородой / УНИАН

Мэр Киева Виталий Кличко позвонил по телефону бывшему командиру батальона Киевщина Юрию Покиньбороде, которые ранее в Сети обозвал столичного градоначальника "гнидой".

Как рассказал Покиньборода в Facebook, Кличко пообещал предоставить ему документы аудита строительства Шулявского моста в столице.

"Только что мне позвонил мэр Киева Виталий Кличко... Виталию не понравилось, что я назвал его гнидой. Не думал, что рядового пенсионера читает сам мэр", - отметил Покиньборода.

Он подчеркнул, что Кличко захотел публичных извинений и пообещал предоставить материалы по Киевзеленстрою.

Читайте также"Мост открывать": "слуга народа" потроллил Кличко в костюме Деда Мороза"Я попросил еще материалы по строительству Шулявского моста, и, как мне показалось, Виталий немножко потерял уверенность в голосе. Хотя, может, все же показалось!? ... Ну, я так понял (со слов Виталия), что когда мне предоставят необходимые документы аудита, и если я не найду там хищений бюджетных средств, может, он хочет моих публичных извинений. ОК. Я готов!!!!", — добавил Покиньборода.

Отметим, что ранее в Facebook Покиньборода прокомментировал информацию о том, что Киевзеленстрой купил технику по завышенным на 241% ценам.

"Уважаемые господин президент и генеральный прокурор. Когда вы уже займетесь мэром Киева!? До каких пор эта гнида будет воровать у киевлян деньги!?", - прокомментировал сообщение Покиньборода.

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Напомним, ранее журналисты распекли Кличко за недостроенный Шулявский мост.