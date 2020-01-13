"Заболело ухо": Кличко экстренно вернулся в Киев и перенес операцию

Кличко / УНИАН

Мэр столицы Виталий Кличко вынужден был срочно вернуться в Киев из США из-за ужасного самочувствия.

Чиновник прилетел рейсовым самолетом и прямиком отправился к отоларингологу - у него очень сильно болело ухо.

По информации "Страны", сейчас столичный градоначальник находится в Александровской клинической больнице, где ему прооперировали ухо. Мэр плохо себя чувствовал и приехал к доктору с температурой под 40.

"Виталий Владимирович отменил все встречи из-за плохого самочувствия", - рассказали в окружении мэра. Когда выпишут Кличко пока неизвестно.

Ранее журналисты распекли Кличко за недостроенный Шулявский мост.

Также Главред писал, что "слуга народа" потроллил Кличко в костюме Деда Мороза.