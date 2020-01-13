"Мэр п*здабол": Кличко распекли из-за баннера в аэропорту с "зарисованными высотками"

Виталий Кличко / Пресс-служба КГГА

Пиарщиков главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко уличили в "мошенничестве". Отмечается, что причиной скандала стал приветственны баннер в аэропорту Киев.

"Прибывая в Киев через аэропорт Жуляны, первое, что видят гости столицы, это вот такой прекрасный мэр на фоне вот такого прекрасного города", - написал Вячеслав Чечило в Facebook.

При этом он указал, что панорама Киева, которую использовали для баннера, не соответствует действительности. По его словам, пиарщики отредактировали фото и "зарисовали высотки".

"Не все из них уже знают, что на самом деле мэр п*здабол, а такую панораму в живую увидеть невозможно – пиарщики недолго думая зарисовали высотки, уродующие правый берег", - отмечается в посте.

При этом пользователи социальной сети указали, что такой же баннер разместили возле аэропорта Борисполь.

Как ранее сообщал Главред, мэр Киева Виталий Кличко попал в немилость журналистов из-за Шулявского моста.