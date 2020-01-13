  1. Главная
  3. Украина

"Мэр п*здабол": Кличко распекли из-за баннера в аэропорту с "зарисованными высотками"

13 января 2020, 15:54

Виталий Кличко угодил в скандал из-за баннера в аэропорту.

Виталий Кличко
Виталий Кличко / Пресс-служба КГГА

Пиарщиков главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко уличили в "мошенничестве". Отмечается, что причиной скандала стал приветственны    баннер в аэропорту Киев.

"Прибывая в Киев через аэропорт Жуляны, первое, что видят гости столицы, это вот такой прекрасный мэр на фоне вот такого прекрасного города", - написал Вячеслав Чечило в Facebook.

При этом он указал, что панорама Киева, которую использовали для баннера, не соответствует действительности. По его словам, пиарщики отредактировали фото и "зарисовали высотки".

"Не все из них уже знают, что на самом деле мэр п*здабол, а такую панораму в живую увидеть невозможно – пиарщики недолго думая зарисовали высотки, уродующие правый берег", - отмечается в посте.

При этом пользователи социальной сети указали, что такой же баннер разместили возле аэропорта Борисполь.

Как ранее сообщал Главред, мэр Киева Виталий Кличко попал в немилость журналистов из-за Шулявского моста.

фото КГГА Виталий Кличко Аэропорт Борисполь аэропорт Жуляны
Сейчас вы просматриваете новость «"Мэр п*здабол": Кличко распекли из-за баннера в аэропорту с "зарисованными высотками"». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:04
"Подчиняюсь закону Бога": шаман-"воин" Габышев анонсировал изгнание "демона" Путина
16:45
На Донбассе трагически погибли студенты Фото Видео
16:38
Оскар 2020: номинанты на премию Оскар 2020
16:30
Погибла целая семья: названы причины ужасного ДТП на Днепропетровщине Фото
16:25
"Транжирят налоги нищих украинцев": соцсети бурлят из-за новых зарплат госчиновников
16:15
Азовский кризис стал "тренировкой": эксперт предупредил об угрозе атаки России с моря
15:54
"Мэр п*здабол": Кличко распекли из-за баннера в аэропорту с "зарисованными высотками"
15:40
Прически 2020 на средние волосы – самые модные тренды в укладке волос Фото
15:31
Старый Новый год 2020 – поздравления и открытки сказочно-магические
15:30
Сексуальная помощь: выпустили фаллоимитатор в помощь жертвам пожаров в Австралии - фото
15:20
"Пирожок не простуди, анальная анаконда": Серябкина раздвинула ноги над мусоркой
15:17
"Суслик, которого никто не видел": Эксперт оценил затею с каналом для жителей Крыма и Донбасса
15:14
Руководство Минкульта побаловало себя громадными премиями
15:05
Переговоры Беларуси и РФ по транзиту нефти потерпели крах: все подробности
14:44
Евгений Петросян остался без работы: все подробности
14:43
"Весь мира знает": крупное британское издание "отдало" Крым России
14:42
Комаровский раскрыл секрет хороших отношений
14:41
Сбитый Боинг в Иране: спасатели показали на видео, как разбирались остатки лайнера Видео
14:29
Иран не пытается перевалить вину за сбитый Боинг на США - Пристайко Видео
14:13
Убийство Окуевой: в полиции раскрыли важные факты о подозреваемом Видео
14:09
СМИ выяснили, введет ли ЕС санкции против Ирана из-за самолета МАУ
14:08
"Прекрасные формы, сексуально": внучка Боярского показала грудь
13:46
Ракеты, способные нести ядерное оружие: в НАТО готовят ответ России
13:44
Крушение самолета МАУ: в Иране сделали новое признание о трагедии Видео
13:29
І в гаманець, і на удачу: як щедрувати й посівати на свята 13 і 14 січня Видео
13:16
"Как петля": украинский посол огрызнулся главе МИД Австрии из-за Северного потока-2
13:11
В аэропорту Шри-Ланки срочно сел самолет из-за смерти мужчины и женщины Видео
13:09
Зеркаль рассказала об отношении Путина к Украине
12:56
Молодой Папа 2 сезон: что было в первой серии Видео
12:42
Путин обсудил с Макроном Иран: в Кремле раскрыли подробности
12:32
На Полтавщине устроили разборки, есть раненые: стрелок задержан
12:31
Украина возвращается в ПАСЕ и примет участие в январской сессии - Гончаренко Видео
12:30
Вражда народов: на турнире жестко отметелили друг друга борцы из Украины и Грузии - видео Видео
12:20
"Сырьевой придаток": Климкин сделал громкое заявление об Украине
12:09
На Виннитчине трагически погибли рыбаки
12:07
Какую еду любит мозг и почему эту пищу есть нельзя - открытие ученых
11:55
У Рябошапки открыли дело против Трубы: в чем обвиняют
11:50
Морбиус: Джонатан Симмонс снова сыграет редактора газеты
11:47
"Гордо держать голову": в Польше пообещали бороться за правду из-за Путина
11:44
Витренко пролил на свет переговоры Киева с Москвой по поводу покупки газа
11:37
Отныне только IBAN: украинские банки перешли на международные платежки
11:34
Названо условие для увеличения транзита российского газа через Украину
11:29
Мир Дикого Запада 3 сезон: название и официальный трейлер Видео
11:20
В Каховке из-за резонансного убийства "полетели головы": кого уволили
11:17
"Строго соблюдать режим тишины": Макрон раскрыл детали разговора с Зеленским Видео
11:08
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: подлое время, новая любовь и удар в спину
11:04
Как во время извержения Везувия: гроза над вулканом Таал попала на видео Фото Видео
10:47
"Путин врет на голубом глазу": историк рассказал, чем отличаются Кремль и Тегеран
10:46
Северный поток-2 не ущемляет интересы Украины: в Вене сделали громкое заявление Видео
10:29
Что ж ты, Трамп, сдал назад: почему США поставили на паузу войну с Ираном мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять