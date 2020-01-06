Новая проблема Киева: журналисты распекли Кличко за недостроенный Шулявский мост

Журналисты объяснили, что не так с реконструкцией Шулявского моста / Скриншот

Часть опорных конструкций помпезно открытого недавно Шулявского моста была установлена не на современные домкраты, а на куски металлолома и обрезки деревянных плит.

При этом в мэрии не скрывали, что при строительстве использовали подручные средства – проще говоря, разный хлам, говорится в материале Канала 24.

Журналисты отмечают, что при реконструкции Шулявского моста не был устранен его главный недостаток: построенный еще в советские времена путепровод был совершенно неудобен в использовании. Ведь при движении со стороны Оболони автомобили не могут повернуть ни направо – в сторону Святошино, ни налево – в центр города, а для этого приходится делать длинный объезд через соседние улицы.

Фактически, после реконструкции Шулявский мост стал еще более неудобным для автомобилистов, поскольку сегодня двигаться по нему можно только прямо, ведь съездов с моста до сих пор нет и когда они будут построены - пока не ясно, отмечается в материале.

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"В виде "праздничной конфетки" мэр представил недостроенный мост", - резюмировали журналисты.

Напомним, ранее в Киеве начал разваливаться еще один "уставший" мост.