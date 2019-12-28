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"Го*но и палки": эксперт объяснил, что не так с испытаниями Шулявского моста

28 декабря 2019, 10:32

Испытания путепровода можно было проводить не ранее 17 января, считает Виктор Петрук.

  • Эксперт объяснил, что не так с испытаниями Шулявского путепровода Фейсбук В.Петрука
  • Эксперт объяснил, что не так с испытаниями Шулявского путепровода Фейсбук В.Петрука
  • Эксперт объяснил, что не так с испытаниями Шулявского путепровода Фейсбук В.Петрука
  • Эксперт объяснил, что не так с испытаниями Шулявского путепровода Фейсбук В.Петрука
  • Эксперт объяснил, что не так с испытаниями Шулявского путепровода Фейсбук В.Петрука
  • Эксперт объяснил, что не так с испытаниями Шулявского путепровода Фейсбук В.Петрука
  • Эксперт объяснил, что не так с испытаниями Шулявского путепровода Фейсбук В.Петрука

Проводить испытания Шулявского путепровода можно лишь после того, как обретет прочность бетон, из которого сделаны одни из ключевых элементов конструкции – подферменники.

Исходя из сроков строительства, испытания можно было проводить не ранее 17 января, рассказал эксперт в транспортной отрасли Виктор Петрук.

Он пояснил, что иначе есть риск возникновения деформации конструкций пролетного сооружения и нарушения консолидации бетона в подферменниках, которые до сих пор заливают.

Читайте также"Это катастрофа": исторический мост в Киеве на грани разрушения – эксперт"Меня интересует степень готовности лишь одного элемента - подферменников. Без них испытание и эксплуатация путепровода не возможны, поскольку именно они принимают нагрузку от опорных частей и передают его на опоры. По состоянию на 26.12.2019 г., ни одна опорная часть Шулявского путепровода не была нагружена. Путепровод до сих пор стоит на временных опорах, которые невозможно убрать, потому что часть подферменников все еще заливается бетоном. Последний был залит только вчера, примерно в 15:00", - написал Петрук в Facebook.

По его словам, на обретение бетоном прочности, обычно, нужно от 21 до 28 дней: "Шулявский путепровод не рассчитан выдерживать максимальную нагрузку на временных опорах. Поэтому они и называются - временные. В нормальных условиях, без административно-политического давления и гонки "к красной дате календаря", испытания Шулявского путепровода могут пройти не ранее 17 января 2019 г.".

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Эксперт обратил внимание на то, что нигде в мире прогоновое сооружение не проверялось отдельно от опорных частей, которые являются неотъемлемой частью силовой схемы моста. Он также считает, что незадействованные в испытании на временных опорах опорные части потребуют повторного испытания всего путепровода. Но главной проблемой эксперт называет риск необратимого повреждения конструкции путепровода.

Напомним, ранее в Киеве начал разваливаться еще один "уставший" мост.

Киев мост испытания Шулявский мост
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