"Кличко посвящается": в Киеве начал разваливаться еще один "уставший" мост

В Киеве еще один путепровод стал аварийным. В Оболонском районе на пересечении улиц Богатырской и Луговой отвалившаяся часть путепровода повредила проезжавшее авто.

Инцидент произошел в четверг, 12 сентября, рассказала пользователь Наталья Подобреева в Facebook.

"Этот кусок моста пробил мне лобовое стекло и нанес материальный и моральный ущерб. С материальным все понятно, стекло автомобиля стоит немало и подлежит замене. Моральный - это тот ужас, который я испытала, когда тебе что-то с сильным глухим ударом сваливается на голову, и ты понимаешь, что если бы не бронированная пленка, которой обклеено стекло как раз на такой случай (один из миллиона), то повреждения были бы на лице, руках, глазах...от вдребезги разлетевшегося лобового окна...", - написала пострадавшая.

Подобреева вызвала на место происшествия полицию, скорую помощь и сотрудников Киевавтодора, которые лишь развели руками.

Опубліковано натал'єю подобреевою Четвер, 12 вересня 2019 р.

"Что? Извините? Ребята! Не должны мосты осыпаться на машины и людей! Это не нормально! Виталию Кличко посвящается!", - добавила Подобреева.

Напомним, Парковый мост через Днепр обвалился 2 августа.