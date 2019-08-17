На "уставшем" мосту на Труханов остров проложили бетонные плиты

На Парковый мост положили бетонные плиты / facebook/dtp.kiev.ua

На Парковом мосту, который ведет через Днепр на Труханов остров, работники Киевавтодора положили бетонные плиты.

Ранее бетонные балласты, которые прослужили девять лет, и отвалились 2 августа, были под мостом, у опор. Сейчас же коммунальщики проложили заводские дорожные плиты и смастерили пандусы из деревянных досок, сообщили dtp.kiev.ua.

​​​​"Рабочие Киевавтодора положили бетонные плиты на мост на Труханов остров. Таким образом они создали противовес взамен недавно обрушевшегося. Коммунальщики уверяют, что это временная мера", - сказано в посте.

Работники Киевавтодора установили деревянные пандусы / Фото: Дмитрий Макагон

К слову, такие противоаварийные работы – временное решение, бетонные плиты будут балансировать мост, пока Киевавтодор не установит противовес под мостом.

Нижняя часть Паркового моста / Фото: Дмитрий Макагон

Напомним, Парковый мост через Днепр обвалился 2 августа.