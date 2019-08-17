На "уставшем" мосту на Труханов остров проложили бетонные плиты

Такие временные меры принял Киевавтодор для создания противовеса.
На Парковом мосту, который ведет через Днепр на Труханов остров, работники Киевавтодора положили бетонные плиты.
Ранее бетонные балласты, которые прослужили девять лет, и отвалились 2 августа, были под мостом, у опор. Сейчас же коммунальщики проложили заводские дорожные плиты и смастерили пандусы из деревянных досок, сообщили dtp.kiev.ua.
"Рабочие Киевавтодора положили бетонные плиты на мост на Труханов остров. Таким образом они создали противовес взамен недавно обрушевшегося. Коммунальщики уверяют, что это временная мера", - сказано в посте.
К слову, такие противоаварийные работы – временное решение, бетонные плиты будут балансировать мост, пока Киевавтодор не установит противовес под мостом.
Напомним, Парковый мост через Днепр обвалился 2 августа.