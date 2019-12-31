"Мост открывать": "слуга народа" потроллил Кличко в костюме Деда Мороза

Жан Беленюк в Верховной Раде / Фото: Instagram

Украинский спортсмен и народный депутат от Слуги народа Жан Беленюк оригинально поздравил своих фанатов с наступающим Новым годом. Так, нардеп примерял на себя роль Деда Мороза.

"Небольшое количество снега меня мотивировало сегодня облачиться в свой новогодний прикид", - написал Беленюк в своем Twitter-аккаунте.

При этом он отпустил шутку в адрес мэра Киева Виталия Кличко.

"Мост открывать не буду, но пару подарков с собой возьму", - отметил народный избранник.

Стоит отметить, что пользователи соцсети позитивно оценили фото: "Ай Жан красавчик!!!", "О, Санта, это ты?", "Крутая борода....новый фешн теперь", "Санта, у тебя классные штаны, просто красавчик", "Крутой дед" и другие.

Как ранее сообщал Главред, известный спортсмен и нардеп от Слуги народа Жан Беленюк выложил шуточное видео для коллег.