С намеком на Ляшко: Беленюк показал, как нужно нардепам обороняться

Жан Беленюк и Дмитрия Кияшок / скриншот из видео

Известный спортсмен (двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе) и нардеп от Слуги народа Жан Беленюк выложил шуточное видео для коллег на тем: "Как отбиваться в случае нападения" - с намеком на недавнюю потасовку Олега Ляшко и Андрея Геруса.

"Хочу показать несколько приемов, так как на наших депутатов нападают иногда, чтобы они знали, как себя защитить. Когда вас начинают брать за рубашку, делайте подворот. А когда вас атакуют спереди, бросайте прогибом", - сказал Беленюк, показывая борцовские приемы.

Кроме того, спарринг-партнер нардепа Дмитрий Кияшок имитировал атаку со словами: "Ах ты ж, скотыняка" - "боевым кличем" главы Радикальной партии Олега Ляшко.

Напомним, Олег Ляшко устроил драку с Андреем Герусом в аэропорту Борисполь и порвал нардепу рубашку. Позднее стало известно, что лидера Радикальной партии вызвали по этому делу на допрос в Бориспольскую прокуратуру.