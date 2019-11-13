"Курва, стыдоба, на зону, там петухов много": Ляшко позвали на допрос из-за драки с Герусом

Ляшко вызвали на допрос из-за драки с Герусом / УНИАН

Бывшего нардепа, руководителя Радикальной партии и грозу "скотыняк" Олега Ляшко, который ранее танцевал на концерте любительницы Путина, вызвали в прокуратуру Борисполя для вручения подозрения из-за нападения на депутата от Слуги народа Андрея Геруса.

"Власть борется против нас репрессиями! Сегодня получил сообщение из Бориспольской прокуратуры. Меня вызывают на 18 ноября для вручения подозрения в деле Геруса. Украину предал Герус, руками которого Россия уничтожает нашу энергонезависимость, а посадить хотят меня за то, что борюсь против этой измены!", - во всеуслышание заявил Ляшко на своей странице в Фейсбуке.

При этом бывший народный избранник пообещал явиться на этот допрос.

В то же время, в комментариях под сообщением Ляшко украинцы напомнили ему, что он напал на депутата.

"Олежка, ну ты тоже молодец. Нападать на народного депутата) Хотим правовую Украину? Давай жить и отвечать по закону)", - пишет Олег Кучер.

"Закон передусім. За свої неправомірні дії потрібно відповідати. Для цього ми і будуємо правову державу. Якщо ви вбачаєте у діях Геруса державну зраду, то доведіть це у правовому полі!", - убежден Игорь Чайков.

"Пане Ляшко як вам не стидно курва. Я написала з основної сторінки невинний комент і ви мене забанили. Фу стидоба вам... А комент був такий - Після прокуратури обов'язково сходіть на концерт Успенської. Попустить. Атвічаю...правда очі коле..???", - вопрошает Галина Кудь.

"І там не забудьте так само пальцем тикати", - посоветовал Олег Ралко.

"На зону там багато пітухів", - высказался Олег Колесник.

"Репресии , серьезно, а что вы тогда делали с народом все пять лет? Прочувствуйте трохи на себе, будет полезно!", - обратил внимание Денис Широбоков.

Напомним:

6 ноября бывший нардеп и главный радикал страны Олег Ляшко напал на главу энергетического комитета ВРУ Андрея Геруса и порвал ему рубашку.

"Сегодня известный защитник бизнеса Ахметова, забытый всеми Ляшко, меня ожидал в аэропорту Борисполь, чтобы устроить шоу-провокацию. Снижение на 15% цены на электроэнергию и полная готовность к зиме не устраивает "немонополиста" и они прибегают ко все более изощренным способам, как вести свой бизнес", - объяснил ситуацию Герус.

Читайте также"Бить в челюсть": поколоченный Ляшко Герус раскипятился и жаждет реванша7 ноября правоохранители открыли производство из-за драки, которая произошла в аэропорту Борисполь. Стычка произошла между лидером Радикальной партии Олега Ляшко с нардепом от фракции Слуга народа Андреем Герусом.

По данным спикера полиции Киевской области Николая Жуковича, участники драки не обращались к правоохранителям.

"Потерпевшие с заявлениями в полицию не обращались, но по факту драки открыто уголовное производство", - уточнил спикер копов.