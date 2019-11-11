В Сеть попало видео с танцующим Ляшко на концерте любительницы Путина

Ляшко танцует на концерте Успенской/ скриншот

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко вместе с женой Роситой Сайранен посетил концерт Любови Успенской в Киеве, который состоялся 10 ноября. На кадрах, опубликованных в Сети, появилось видео, на котором видно, как главный "радикал" Украины самозабвенно танцует медленный танец с супругой под песню российской исполнительницы, которая называла президента страны-агрессора Владимира Путина своим кумиром.

Видео опубликовало издание КП в Украине.

"По будням Олег Ляшко разбирается с депутатами, а по выходным танцует на концертах. Видео записано сегодня нами на выступлении Любови Успенской", – говорится в комментарии к видео.

Напомним, лидер Радикальной партии Олег Ляшко предложил ликвидировать пост премьер-министра и назвал нынешнего главу правительства Алексея Гончарука "идиотом на самокате".

Ранее бывший нардеп и главный радикал страны Олег Ляшко напал на главу энергетического комитета ВРУ Андрея Геруса и порвал ему рубашку. Правоохранители заявили, что такие действия Ляшко могут расцениваться как угроза или насилие в отношении государственного деятеля.