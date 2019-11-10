"Бомжа из канализации достали": Ляшко обозвал Гончарука "идиотом на самокате"

Олег Ляшко / УНИАН

В Украине необходимо ликвидировать пост премьер-министра, заявил экс-нардеп, лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"Посмотрите на нашего премьер-министра, гляньте на него. Это – идиот на самокате, а не премьер-министр", - подчеркнул он в эфире канала 112 Украина.

При этом он обратил внимание на то, что 50% украинцев не знают, кто занимает пост премьер-министра.

"Во всем мире для того, чтобы стать премьером, ты должен учиться, стремиться и добиваться. А у нас, оказывается, любого бомжа из канализации достали, обтрусили и он может быть премьер-министром или министром", - добавил Ляшко.

Напомним, ранее Олег Ляшко напал на главу энергетического комитета ВРУ Андрея Геруса и порвал ему рубашку.