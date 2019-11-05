Люди думают ж*пой: Кондратюк высказался о гастролях в Украине фанатов Путина

Игорь Кондратюк / УНИАН

Известный продюсер Игорь Кондратюк, который ранее жестко высказался относительно украинских артистов, которые выступают в оккупированном Крыму, накинулся с критикой на Службу безопасности Украины.

В частности, Кондратюка возмутили два концерта, которые запланированы в Киеве в ноябре. В столице планирует выступить внесенный в базу сайта Миротворец после гастролей в Крыму шведский музыкант Dr.Alban, а также российская певица Любовь Успенская, которая называла президента РФ Владимира Путина своим кумиром.

"Если иностранцы, которые нарушили наши законы, включая Любу-Любоньку, могут свободно делать в Украине что угодно - значит, и наши так называемые сепаратисты могут делать что угодно. Это позорно. Это значит, люди (в СБУ, - Главред) не на своем месте. Это значит, люди думают ж*пой. Что я вам могу еще веселого сказать?", - сказал в эфире ObozTV.

Он напомнил, что Dr.Alban, прибывал в Крым не через украинские пункты пропуска, а самолетом из РФ: "Этот человек в принципе не может выступать в Украине! Скажите это кому-то в СБУ, если есть контакты. У меня нет, могу только говорить об этом в эфире".

В то же время, по словам Кондратюка, действующий глава СБУ Иван Баканов пока что еще не разобрался в тонкостях работы. Кроме того, продюсер считает, что в нынешней ситуации больше глупости, чем "зрады".

Напомним, ранее Игорь Кондратюк, известный продюсер и шоумен, а также ведущий легендарной телепрограммы Караоке на Майдані рассказал о своем видении решения проблемы реинтеграции Донбасса.