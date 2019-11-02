Игорь Кондратюк отчихвостил украинских "ездоков" в Крым

Украинские артисты ничего не несут в Крым, сказал продюсер.
Продюсер Игорь Кондратюк считает, что украинские артисты, выступающие в захваченном Российской Федерацией Крыму, не несут туда украинскую культуру.
Гастролеры ничего не несут на полуостров, "они безголовые", рассказал продюсер Обозревателю.
Собеседник подчеркнул, что артисты просто выступают на частных вечеринках - на днях города, на корпоративах.
"…Люди с таким же успехом слушали бы Рианну, просто на нее у них не хватает бабок. И это не значит, что она бы несла американскую культуру в крымские реалии", - заявил он.
Ранее Игорь Кондратюк выразил очень позитивное отношение к тому, что в Украину перестали регулярно ездить пресловутые "путинские артисты". Продюсер рад тому, что на концерты украинских артистов теперь аншлаги во Дворце Украина и во Дворце спорта.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.