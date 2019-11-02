Игорь Кондратюк отчихвостил украинских "ездоков" в Крым

Украинские артисты-"ездоки" в Крым - безголовые, полагает Игорь Кондратюк / Главред

Продюсер Игорь Кондратюк считает, что украинские артисты, выступающие в захваченном Российской Федерацией Крыму, не несут туда украинскую культуру.

Гастролеры ничего не несут на полуостров, "они безголовые", рассказал продюсер Обозревателю.

Собеседник подчеркнул, что артисты просто выступают на частных вечеринках - на днях города, на корпоративах.

"…Люди с таким же успехом слушали бы Рианну, просто на нее у них не хватает бабок. И это не значит, что она бы несла американскую культуру в крымские реалии", - заявил он.

Ранее Игорь Кондратюк выразил очень позитивное отношение к тому, что в Украину перестали регулярно ездить пресловутые "путинские артисты". Продюсер рад тому, что на концерты украинских артистов теперь аншлаги во Дворце Украина и во Дворце спорта.