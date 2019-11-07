"Никого не было": в полиции рассказали новые детали драки Ляшко и Геруса

Ляшко напал на Геруса / скриншот из видео

Правоохранители определились с квалификацией производства по драке лидера Радикальной партии Олега Ляшко с нардепом от Слуги народа Андреем Герусом. По мнению полиции, такие действия могут расцениваться как угроза или насилие в отношении государственного деятеля.

Так, производство по данному инциденту открыто по статье 346 "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля" Уголовного кодекса Украины.

"Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок", - указали в пресс-службе полиции.

При этом сообщается, что на момент приезда следственно-оперативной группы на месте происшествия уже никого не было.

"Полиция установила, что участниками конфликта были действующий народный избранник Верховной рады и экс-депутат. Ни одна из сторон в полицию с официальными заявлениями не обращалась", - говорится в сообщении.

Напомним, что бывший нардеп и главный радикал страны Олег Ляшко напал на главу энергетического комитета ВРУ Андрея Геруса и порвал ему рубашку.