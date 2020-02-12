Пресс-службу нового главы ОП возглавила экс-шеф-редактор L’Officiel Online

Дарья Заривная является основательницей нетворкинг-платформы Charitum и интернет-журнала Vector.
Новоназначенный глава Офиса президента Андрей Ермак уже сделать важное кадровое назначение.
Пресс-секретарем Ермака стала бывшая шеф-редактор издания L'Officiel Online, основательница нетворкинг-платформы Charitum и интернет-журнала Vector Дарья Заривная. Об этом девушка сообщила в Twitter.
"Кто пресс-секретарь главы Офиса президента Украины, это я. Год начинается интересно, что я могу сказать", - написала Заривная.
В своем последнем посте в Facebook от 11 февраля Даша Заривная написала, что находится вместе с Ермаком в Офисе президента. Она пообещала, что детали и официальный комментарий будут позже.
Напомним, 11 февраля Владимир Зеленский своим указом уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента. Также президент указами уволил Андрея Ермака с поста своего помощника и назначил главой ОП.