"Живут без копейки": освобожденные из плена украинцы не получили денег - журналист

Обмен пленными / УНИАН

Соответствующую информацию озвучил известный журналист и блогер Юрий Бутусов.

"Два месяца назад были освобождены наши пленные, их встречали с большой помпой. Но теперь Офис президента проявляет полное равнодушие к судьбе освобожденных людей. Появились новые информповоды, а тем временем игнорируются элементарные проблемы героев Донбасса, тех самых "представителей неподконтрольных территорий", которые пожертвовали всем, чтобы вернуть Донбасс под контроль Украины", - написал он в Facebook.

По данным Бутусова, до сих пор ни один из освобожденных еще не получил обещанную Офисом президента компенсацию в размере 100 тысяч гривен.

"Два месяца люди живут без копейки денег! Не решаются элементарные проблемы целого ряда наших известных героев, которым государство должно выплатить куда больше 100 тысяч - их зарплату за проведенные годы в тюрьмах и пыточных", - подытожил он.

Напомним, ранее, в конце минувшего года на Донбассе провели процедуру обмена пленными между Украиной и боевиками Л/ДНР - близ Горловки. При этом официальный Киев передал 127 человек, а из "ДНР" и "ЛНР" в Украину возвратились 76 заложника боевиков.