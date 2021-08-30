Відставка Кличка: ЗМІ дізналися, кого можуть призначити головою КМДА

Віталій Кличко може піти у відставку / Facebook

Голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко може піти у відставку.

Як повідомляє РБК-Україна, його місце може зайняти міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

При цьому наголошується, що одне з джерел в команді Зеленського повідомило, що Кличка не поспішають звільняти.

"Можливо, його хтось накрутив, а Офіс всього лише підхопив цю історію і підіграв. Справи і підозри щодо представників оточення Кличка будуть бити по його рейтингу сильніше, ніж його відставка", - повідомило джерело.

До заміни голови КМДА на Банковій хочуть прийняти новий закон про столицю, щоб потім Конституційний суд з легкістю не скасував це призначення.

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Віталій Кличко - про що раніше повідомляв Главред:

Мер Києва раніше заявив, що його запросили на засідання РНБО, але зробили це за 2,5 години до початку заходу. За словами Кличка, він не міг приїхати, бо мав робочу поїздку до Чернігівщини.

В Офісі президента заявили, що поїздка Кличка нібито є "відмовкою".

Згодом ЗМІ писали, що на засіданні Кличка можуть звільнити.

Правда, секретар РНБО Олексій Данилов підкреслив, що РНБО не має повноважень нікого звільняти.