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Отставка Кличко: СМИ узнали, кого могут назначить главой КГГА

30 августа 2021, 14:29
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До замены главы КГГА на Банковой хотят принять новый закон о столице.

Виталий Кличко
Виталий Кличко может уйти в отставку / Facebook

Глава Киевской городской государственной администраии (КГГА) Виталий Кличко может уйти в отставку.

Как сообщает РБК-Украина, его место может занять министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

При этом отмечается, что один из источников в команде Зеленского сообщил, что Кличко не спешат увольнять.

"Возможно, его кто-то накрутил, а Офис всего лишь подхватил эту историю и подыграл. Дела и подозрения в отношении представителей окружения Кличко будут бить по его рейтингу сильнее, чем его отставка", - сообщил источник.

До замены главы КГГА на Банковой хотят принять новый закон о столице, чтобы потом Конституционный суд с легкостью не отменил это назначение.

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Виталий Кличко - о чем ранее сообщал Главред:

Мэр Киева ранее заявил, что его пригласили на заседание СНБО, но сделали это за 2,5 часа до начала мероприятия. По словам Кличко, он не мог приехать, потому что имел рабочую поездку в Черниговщину.

В Офисе президента заявили, что поездка Кличко якобы является "отговоркой".

Впоследствии СМИ писали, что на заседании Кличко могут уволить.

Правда, секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что СНБО не имеет полномочий никого увольнять.

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Виталий Кличко глава КГГА
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