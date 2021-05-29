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Эксперт рассказал, чем для "слуг народа" могут закончиться "наезды" на Кличко

29 мая 2021, 22:20
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Юрий Романенко уверен, что команда Зеленского пытается предотвратить превращение Кличко в игрока, способно переиграть нынешнего президента.

Юрий Романенко
Юрий Романенко высказался о наездах на Виталия Кличко / УНИАН

Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко рассказал, чем для "Слуги народа" закончатся наезды на мэра Киева Виталия Кличко - им удастся "зачистить" потенциального конкурента Зеленскому на будущих президентских выборах или они только создадут себе дополнительные проблемы.

"Это зависит от того, как будет сопротивляться Кличко, насколько он будет заряжен на войну. Если Кличко будет воевать, то у "зеленых" будут серьезные проблемы. Кличко может стать неким флагом для всех недовольных, которые начнут вокруг него кучковаться и объединяться – может сформироваться стихийная коалиция по интересам, где Кличко будет одним из лидеров. В этом случае у Зеленского будут серьезные проблемы. Ведь это на фоне старых элит Зеленский выигрывает. А Кличко выглядит, как и Зеленский, достаточно свежо. Плюс у него огромные связи на Западе, а для президента крайне важно иметь такие контакты. Ни у кого в Украине нет таких связей", - сказал эксперт во время чата на Главреде.

"Потому, конечно же, команда Зеленского пытается предотвратить превращение Кличко в игрока, способно переиграть нынешнего президента. Вторая составляющая – это борьба за контроль над финансовыми потоками в Киеве. Киев – это очень жирный и интересный кусок, потому у Зеленского, естественно, хотят получить контроль над столицей, чтобы концентрировать ресурсы накануне следующего раунда", - резюмировал Юрий Романенко.

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КГГА Виталий Кличко Слуга народа Юрий Романенко новости Украины
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