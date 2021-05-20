"Кличко ведет себя очень неправильно": Зеленский прокомментировал обыски у окружения мэра

Зеленский пояснил, видит ли киевского мэра Виталия Кличко своим конкурентом на будущих президентских выборах.
Президент Владимир Зеленский прокомментировал, видит ли киевского мэра Виталия Кличко своим конкурентом на будущих президентских выборах.
По словам президента, столичный мэр ведет себя неправильно. Зеленский заверил, он с большим уважением относится к спортивным победам Кличко, однако дал понять, что не доволен работой Кличко как мэра.
"Что он от меня хочет? Постоянно звонит, приходит даже без записи. Даже когда у меня нет времени… Меня ничего не связывает с господином мэром. Кроме одного, что это моя вертикаль. Глава КГГА является вертикалью президента", – заявил гарант во время своей итоговой пресс-конференции по результатам двух лет работы на должности.
Зеленский также прокомментировал обыски у окружения Кличко.
Читайте такжеПочему Банковая пошла войной против Кличко, и кто в ней победит"То, что идут обыски. 70 или 50 обысков в окружении господина Кличко. Так не надо было воровать деньги в бюджете. Мне кажется это справедливо. Он очень неправильно публично, мне кажется, себя ведет", – заявил глава государства.
Что касается конкурентов на президентских выборах, то от ответа на этот вопрос Зеленский ушел.
"Во-первых, никто не решил еще идти на второй срок. Во-вторых, его выбрала не Украина, а избрали киевляне. В-третьих, есть соцопросы. Мне кажется, там есть ответы. В-четвертых, мой председатель Офиса не берет взятки, поэтому мы не конкуренты", – резюмировал гарант.
Обыски у окружения Кличко: новости
- Ранее в офисы киевского метро и Киевпастранса прокуратура пришла с обысками. Производство было открыто по факту умышленного уклонения от уплаты налогов при проведении работ по строительству Сырецко-Печерской линии, говорят прокуроры.
- Кличко назвал массовые обыски на коммунальных предприятиях Киева дискредитацией против себя лично.
- А вот обыски в квартире мэра Киева Виталия Кличко так и не состоялись. Политик приехал в свою квартиру, встретился с правоохранителями в подъезде – но те заявили, что пришли в другую квартиру.
- Позднее в СБУ раскрыли детали обысков в доме Кличко. Силовики уточнили, что обыски происходят сразу в нескольких локациях, в том числе и в доме, где проживает мэр Киева.