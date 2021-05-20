"Кличко ведет себя очень неправильно": Зеленский прокомментировал обыски у окружения мэра

Зеленский прокомментировал обыски у Кличко и его президентские амбиции

Президент Владимир Зеленский прокомментировал, видит ли киевского мэра Виталия Кличко своим конкурентом на будущих президентских выборах.

По словам президента, столичный мэр ведет себя неправильно. Зеленский заверил, он с большим уважением относится к спортивным победам Кличко, однако дал понять, что не доволен работой Кличко как мэра.

"Что он от меня хочет? Постоянно звонит, приходит даже без записи. Даже когда у меня нет времени… Меня ничего не связывает с господином мэром. Кроме одного, что это моя вертикаль. Глава КГГА является вертикалью президента", – заявил гарант во время своей итоговой пресс-конференции по результатам двух лет работы на должности.

Зеленский также прокомментировал обыски у окружения Кличко.

Читайте такжеПочему Банковая пошла войной против Кличко, и кто в ней победит"То, что идут обыски. 70 или 50 обысков в окружении господина Кличко. Так не надо было воровать деньги в бюджете. Мне кажется это справедливо. Он очень неправильно публично, мне кажется, себя ведет", – заявил глава государства.

Что касается конкурентов на президентских выборах, то от ответа на этот вопрос Зеленский ушел.

"Во-первых, никто не решил еще идти на второй срок. Во-вторых, его выбрала не Украина, а избрали киевляне. В-третьих, есть соцопросы. Мне кажется, там есть ответы. В-четвертых, мой председатель Офиса не берет взятки, поэтому мы не конкуренты", – резюмировал гарант.

Обыски у окружения Кличко: новости