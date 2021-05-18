В СБУ раскрыли детали обысков в доме Кличко / УНИАН

Обыски у мэра Киева Виталия Кличко Служба безопасности Украины не проводит. В доме, где живет Кличко, проводят следственные действия в рамках уголовного производства, которое не касается мэра столицы, сообщили в пресс-службе СБУ

"Сотрудники ГУ СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, с привлечением спецподразделения ЦСО "А", проводят обыски в рамках уголовного производства относительно фальсифицированных нефтепродуктов", - рассказали в СБУ, передает РБК-Украина.

В ведомстве уточнили, что обыски происходят сразу в нескольких локациях, в том числе и в доме, где проживает Виталий Кличко.

"Детали этой спецоперации мы сообщим позже. Никакого отношения к самому господину Кличко обыски не имеют", - сообщили в пресс-службе.

Обыски у Кличко - о чем сообщалось ранее: