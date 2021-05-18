В СБУ раскрыли детали обысков в доме Кличко

Силовики уточнили, что обыски происходят сразу в нескольких локациях, в том числе и в доме, где проживает мэр Киева.
Обыски у мэра Киева Виталия Кличко Служба безопасности Украины не проводит. В доме, где живет Кличко, проводят следственные действия в рамках уголовного производства, которое не касается мэра столицы, сообщили в пресс-службе СБУ
"Сотрудники ГУ СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, с привлечением спецподразделения ЦСО "А", проводят обыски в рамках уголовного производства относительно фальсифицированных нефтепродуктов", - рассказали в СБУ, передает РБК-Украина.
В ведомстве уточнили, что обыски происходят сразу в нескольких локациях, в том числе и в доме, где проживает Виталий Кличко.
"Детали этой спецоперации мы сообщим позже. Никакого отношения к самому господину Кличко обыски не имеют", - сообщили в пресс-службе.
Обыски у Кличко - о чем сообщалось ранее:
- Обыски в квартире мэра Киева Виталия Кличко так и не состоялись. Политик приехал в свою квартиру, встретился с правоохранителями в подъезде – но те заявили, что пришли в другую квартиру.
- "Поступила информация, что вооруженные люди ворвались в подъезд. Тут над входом в квартиру камера видеонаблюдения стоит. А сейчас они испугались или что – и пошли в другую квартиру (у меня такое чувство). Сказали, что пришли в квартиру двумя этажами ниже. Там, сказали, сдают квартиру – и там живут какие-то враги государства, раз пришла СБУ", – объяснил журналистам ситуацию Кличко.
- По его словам, визит правоохранителей в дом, где живет мэр, стал для него неожиданностью.
- Он также заявил, что считает "несправедливыми" обыски на коммунальных предприятиях столицы.
Автор: Адриана Бубновская