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"Каждый должен заниматься своим делом": Данилов рассказал, уволит ли СНБО Кличко

20 августа 2021, 21:48
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По словам секретаря Совбеза, таких полномочий у СНБО нет.

Виталий Кличко
Виталия Кличко может уволить только Кабмин / Facebook

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что СНБО не имеет полномочий, чтобы снять с должности председателя КГГА Виталия Кличко.

Об этом он заявил на брифинге по итогам сегодняшнего заседания СНБО, пишет УНИАН.

"Я не знаю, кто посоветовал Виталию Владимировичу, какие политтехнологи, запустить такое решение, что якобы на заседании Совета нацбезопасности и обороны мы можем снимать Кличко?", - заявил Данилов.

Также он подчеркнул, что полномочий снимать Кличко с должности у СНБО нет. Однако рассказал, у кого они есть.

"Эти полномочия есть у Кабинета министров. Кабинет министров занимается своим делом. Мы можем рассмотреть любой вопрос на заседании Совета безопасности и обороны, мы можем обратить внимание на состояние дел, которое есть в городе Киеве", - добавил секретарь СНБО.

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Данилов отметил, что этот вопрос, является очень болезненным и важным. А также рассказал, что в СНБО уже дважды проводили совещания с представителями КГГА именно по этому поводу.

"Все слышали о станции очистки воды Бортничи (Бортническая станция аэрации (БСА). Где станция? Неизвестно. Годы идут, а станции нет. И много других вопросов", - аргументировал секретарь Совбеза.

Он подчеркнул, что все должны выполнять свои обязанности. Только в таком случае никого на заседание СНБО звать не придется.

Между тем, сам Кличко, которого пригласили на заседание СНБО, заявил, что не уйдет со своей должности. А прогул заседания Совбеза в Facebook аргументировал участием в заседании Ассоциации городов Украины.

Напомним, на сегодняшнем заседании СНБО рассматривался вопрос о запрете рекламы лекарств. В частности, Данилов рассказал, что уже составлен перечень медпрепаратов, которые точно не попадут на телевидение. К такому решению, власти пришли из-за множества летальных исходов именно от пропаганды лекарств.

viber
СНБО Виталий Кличко глава КГГА Алексей Данилов
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