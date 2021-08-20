В Украине собираются запретить рекламу лекарств

Лекарства не будут рекламировать / Gmpnews

Украинские власти могут запретить рекламировать медицинские препараты в СМИ. В частности, по телевидению.

Об этом 20 августа заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"То, что касается ситуации, связанной с запретом рекламы в медиа медицинских препаратов, то это пока предложение. Запрет может действовать с 1 января 2024 года. К этому надо подготовиться. Будет ли это внедрено или нет - это зависит от многих факторов", - подчеркнул Данилов.

Кроме того, по его словам, в последнее время именно из-за действия рекламы случаются летальные исходы.

Также он сказал, что уже есть список некоторых лекарств, которые зрители точно не увидят на телевидении.

Реклама

"Особенно, когда речь идет о пандемические процессы и людям начинают говорить - употребляйте это и все будет хорошо. После этого было много случаев, когда врачи вытаскивали людей с того света", - заключил секретарь СНБО.

Смотрите видео: Что подталкивает детей к отравлению таблетками

Напомним, ранее Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о запрете продажи лекарственных препаратов детям до 14 лет. Соответствующий закон поддержал 342 депутат. К такому решению правительство пришло из-за того, что среди подростков случается много смертей и суицидов именно от медпрепаратов, которые доступны им в свободном режиме.

Также ранее в Киевской области в Боярке в академическом лицее Гармония две ученицы лицея отравились таблетками, одна из них умерла, другая - попала в больнице. Согласно оперативным данным, две ученицы 7-го класса приняли неизвестные вещества, в результате чего отравились. Одну из них не удалось спасти.