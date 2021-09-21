Хлопець роздягнувся перед "Невідомим матросом" в Одесі та пригрівся біля Вічного вогню

Співробітникам поліції довелося викликати медиків / facebook.com/dmb.omr

В Одесі біля пам'ятника "Невідомому матросу" помітили оголеного чоловіка, який сидів біля Вічного вогню і вигукував до перехожих нецензурну лайку.

На прохання чоловік реагував агресивно і пересувався в безпосередній близькості від вогню, чим наражав себе на небезпеку, повідомили у Департаменті муніципальної безпеки Одеської міської ради.

facebook.com/dmb.omr

Охоронцям довелося викликати поліцію та бригаду "швидкої". Після недовгої бесіди, чоловіка все-таки вдалося переконати одягнутися. Його забрала "швидка".

Раніше ми писали, что в Києві мешканці житлового масиву Борщагівка посмажили шашлик прямо на четвертому поверсі великого будинку. Мешканці квартири №159 влаштували багаття прямо на балконі четвертого поверху. Сусіди не стали довго чекати та викликали поліцію на місце надзвичайної події.