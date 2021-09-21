Парень разделся перед "Неизвестным матросом" в Одессе и пригрелся возле Вечного огня

Сотрудникам полиции пришлось вызывать медиков / facebook.com/dmb.omr

В Одессе у памятника "Неизвестному матросу" заметили обнаженного мужчину, который сидел у Вечного огня и выкрикивал к прохожим нецензурную брань.

На просьбы мужчина реагировал агрессивно и передвигался в непосредственной близости от огня, чем подвергал себя опасности, сообщили в Департаменте муниципальной безопасности Одесского городского совета.

facebook.com/dmb.omr

Охранникам пришлось вызвать полицию и бригаду "скорой". После недолгой беседы, мужчину удалось убедить одеться. Его забрала "скорая".

Ранее мы писали, что в Киеве обитатели жилого массива Борщаговка пожарили шашлык прямо на четвертом этаже большого дома. Жильцы квартиры №159 устроили костер прямо на балконе четвертого этажа. Соседи не стали долго ждать и вызвали полицию на место чрезвычайного происшествия.