В Кременчуге женщина устроила "дефиле" для студентов: бегала в чем мать родила

Молодую женщину не смутили перехожие / скриншот

В городе Кременчуг Полтавской области перед главным корпусом Кременчугского национального университета имени Михаила Остроградского разгуливала женщина без одежды.

На опубликованных кадрах в Сети видно, как она посреди улицы сняла лифчик и начала им размахивать, ничуть не смущаясь прохожих.

Женщину было не остановить / скриншот

В итоге на место вызвали медиков, которые пытались госпитализировать женщину, однако от них она убегала. В конце концов ее все-таки догнали. Причины такого поведения женщины неизвестны.

Ранее мы писали, что поезд сообщением Киев-Львов пришлось остановить из-за двух неадекватных девушек, которые в нетрезвом состоянии пили, курили и бегали по вагону без одежды.

Также сообщалось, что в Киеве на Троещине в июне прохожие заметили мужчину, который шел в трусах. И в руках при этом держал пистолет. По словам очевидцев, полуголый мужчина сделал два выстрела, один - в землю.