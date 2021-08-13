В Одессе голый парень разжигал огонь на мемориале — его увезли в психбольницу

24-летний одессит голышом хулиганил на мемориале Крылья победы / Фото соцсети

В Одессе 24-летний местный житель залез на гранитный постамент мемориала Крылья победы на площади 10-го Апреля. При этом парень разделся догола.

Хулигана задержали правоохранители, сообщает пресс-служба Нацполиции. Позже его отвезли в центр психического здоровья, поскольку парень не мог объяснить свое поведение и говорил какую-то чушь.

Местный сайт Vgorode уточняет, что на голого мужчину обратили внимание прохожие. На мемориале парень пытался разжечь огонь и отгонял очевидцев, бросая в них плиткой.

Видео инцидента опубликовано в соцсетях.

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По данному факту была внесена информация в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.296 (хулиганство) УК Украины.

Как сообщал Главред, в октябре прошлого года в Киеве в районе станции метро Харьковская на улице прохожий заснял на камеру смартфона абсолютно голого мужчину. Он шел по проспекту имени Николая Бажана не только без одежды, но и без обуви, гениталии прикрывал куском картона.

В июле в Сети появилось видео, как среди бела дня в Черкассах на крыше автомобиля возили практически голого мужчину.