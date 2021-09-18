УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Пасажирку закинуло в багажник: у смертельній ДТП поблизу Білої Церкви загинули троє людей

18 вересня 2021, 21:58

Водій не впорався з керуванням.

false
Пасажирка опинилася в багажнику / НПУ

Смертельний аварія трапилася на Київщині в суботу, 18 вересня. На виїзді з Білої Церкви в напрямку села Дрозди автомобіль "Cherry Amulet" врізався в дерево. В результаті зіткнення загинули троє людей.

Як повідомили в пресслужбі Нацполіції, за кермом був 72-річний водій. Він не впорався з керуванням і злетів у кювет.

"Удар був настільки сильним, що одна з пасажирок опинилася в багажному відділенні автомобіля. Жінка загинула на місці події, її особа досі встановлюється поліцейськими. Серед загиблих також 72-річна дружина водія та його 71-річний товариш", - зазначено в повідомленні.

false

Детальні обставини трагедії встановлюють фахівці.

читайте такожОргани розірвало на частини: на Харківщині легковик знесла двох дітейНагадаємо, сьогодні вранці в Одесі сталася смертельна ДТП за участю 25-річного поліцейського. Він виїхав на червоне світло світлофора і врізався в автомобіль, за кермом якого був 66-річний водій. Останній помер на місці.

Також раніше жахлива ДТП сталася 28 серпня в селі Підберезці поблизу Львова. Аварія за участю вантажівки "ДАФ" і трьох легковиків стала смертельною для школярки.

viber
новини Києва ДТП Біла Церква
Зараз ви переглядаєте новину «Пасажирку закинуло в багажник: у смертельній ДТП поблизу Білої Церкви загинули троє людей». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
"Прогрес нікчемний": Меркель різко висловилася щодо ситуації на Донбасі"Прогрес нікчемний": Меркель різко висловилася щодо ситуації на Донбасі Гороскоп на 16 вересня для всіх знаків Зодіаку: нещасний випадок, витрати або розрив відносинГороскоп на 16 вересня для всіх знаків Зодіаку: нещасний випадок, витрати або розрив відносин Під Києвом студент помер після вакцинації: в інституті розкрили трагічні подробиціПід Києвом студент помер після вакцинації: в інституті розкрили трагічні подробиці Поки Росія шантажує Європу, платити ціну за газ доведеться УкраїніПоки Росія шантажує Європу, платити ціну за газ доведеться Україні Відключення від SWIFT і крах СП-2: у Європарламенті закликали ЄС завдати рішучого удару по РосіїВідключення від SWIFT і крах СП-2: у Європарламенті закликали ЄС завдати рішучого удару по Росії

Останні новини

00:51

Прикмети на 20 вересня: що не можна робити в Луків день

00:19

Гороскоп на 20 вересня для всіх знаків Зодіаку: безвихідне становище або успіх в пошуку роботи Відео

19 вересня, неділя
23:55

На Дніпропетровщині після сварки із дівчиною повісився хлопець

23:32

В Одесі в морі з'явилася величезна грязьова пляма Відео

23:13

Пішов із життя колишній мер Рівного

Реклама
22:50

Вітамінна бомба: старовинний рецепт обліпихового варення на зиму Відео

22:27

Отрута в 15 разів сильніше гримучої змії: під Одесою виявили найнебезпечнішого павука в світі

22:27

Оприлюднили перші результати виборів до Держдуми РФ Відео

22:08

Укрзалізниця екстрено змінює маршрут одного з поїздів: у чому причина

21:56

Йде справжній холод: синоптики попередили про небезпеку Відео

21:28

У Росії підрахували, скільки мешканців ОРДЛО проголосувало на виборах до Держдуми

20:59

Пугачова крутила пристрасний роман із відомим бардом - ЗМІ

20:25

Тарзан закотив істерику і ледь не влаштував бійку, дізнавшись про доньку Корольової Відео

20:11

Вибори до Держдуми РФ можуть не визнати через Донбас - Офіс президента Відео

19:52

Швейцарці б'ють на сполох через дефіцит чіпсів

19:41

Українців чекають додаткові вихідні: коли будемо відпочивати Відео

19:27

"Білоруси йдуть!": чи є загроза нападу з півночі Погляд

19:09

У Харкові зіткнулися відразу шість автомобілів: подробиці

18:52

Зникла 2 роки тому: на Волині жінка повернулася додому після свого похорону

18:12

Астролог розповіла, що не можна робити кожному знаку Зодіака в день осіннього рівнодення Відео

Реклама
17:50

Ветерани зустріли Порошенка в Дніпрі кричалкою "Ти не гетьман": відео

17:49

Все вигоріло вщент: у Харківській області спалахнула база відпочинку із людьми всередині (фото)

17:31

"Маски не допомагали": українська співачка розповіла, як ледь не задихнулася в літаку

17:23

У моді незрівнянна стрижка до ключиць клавікут, яка пом'якшує риси обличчя й ідеально пасує всім Фото

17:11

У Парижі канатоходець пройшов пів кілометра на висоті 70 метрів: вражаючі фото й відео Фото Відео

16:15

Зірка "Кріпосної" підтвердила роман з відомим російським коміком

16:11

В Україну йдуть міцні заморозки і нове похолодання Відео

15:53

Під Києвом студент помер після вакцинації: в інституті розкрили трагічні подробиці Відео

15:48

На Донеччині двох дітей знайшли мертвими у старій скрині: у поліції розповіли резонансні деталі Фото

15:33

Ціни на газ підскочать, ГТС переведуть в резерв: ексміністр дав сумний прогноз Відео

15:22

"Сміливо терплять весь біль": щемливі подробиці про стан постраждалих від вибуху в Карпатах Відео

15:16

Хотіли влаштувати самосуд: у центрі Мелітополя автомобіль влетів у весільний натовп Відео

14:43

Голосування на виборах до Держдуми: у Києві біля посольства РФ стався скандал Відео

14:39

У моду на осінь-зиму 2021 2022 прийшли дуже теплі светри з принтами дивовижної краси Фото

14:33

Названо найкорисніший перекус: рецепт за 5 хвилин Відео

14:19

Виїзна вакцинація літніх людей у селах: в Україні запустили пілотний проєкт Відео

13:56

Порошенко в Дніпрі втік від питання ветерана про "розпил" бюджету за спинами бійців - блогер Відео

13:47

З Олею Поляковою трапилася біда на концерті

13:32

В Україні зріжуть допомогу по безробіттю: кому не пощастить і на що розраховувати Відео

13:20

Застряг копитом між коліями: на Волині для порятунку коня довелося зупиняти потяг (фото)

Реклама
12:30

У низці міст України відкрилися дільниці для голосування на російських виборах Відео

12:00

Вистрелив собі у скроню: бажання харків'янина пограти в російську рулетку закінчилося лікарнею

11:56

Сутички на Марші рівності: у Києві прихильників ЛГБТ атакували, втрутилася поліція

11:45

У Донецькій області в старій дерев'яній скрині знайшли тіла двох дітей

11:20

Рятувальники попереджають про зливи та поривчастий вітер: які області під ударом Відео

11:16

Тарифи на електрику злетять на 50%: українців попередили про зростання цін на комуналку Відео

10:36

Діти будуть потім: через пандемію коронавірусу українці відкладають поповнення в родині Відео

10:34

Ціни на продукти рекордно підскочать: експерт розповів, що подорожчає найбільше Відео

09:44

Гороскоп на 19 вересня для всіх знаків Зодіаку: фінансові труднощі або приємний сюрприз Відео

09:31

"Шок, істерика": у Мережі висміяли український шкільний підручник історії для 6 класу

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти