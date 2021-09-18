Пасажирку закинуло в багажник: у смертельній ДТП поблизу Білої Церкви загинули троє людей

Пасажирка опинилася в багажнику / НПУ

Смертельний аварія трапилася на Київщині в суботу, 18 вересня. На виїзді з Білої Церкви в напрямку села Дрозди автомобіль "Cherry Amulet" врізався в дерево. В результаті зіткнення загинули троє людей.

Як повідомили в пресслужбі Нацполіції, за кермом був 72-річний водій. Він не впорався з керуванням і злетів у кювет.

"Удар був настільки сильним, що одна з пасажирок опинилася в багажному відділенні автомобіля. Жінка загинула на місці події, її особа досі встановлюється поліцейськими. Серед загиблих також 72-річна дружина водія та його 71-річний товариш", - зазначено в повідомленні.

Детальні обставини трагедії встановлюють фахівці.

читайте такожОргани розірвало на частини: на Харківщині легковик знесла двох дітейНагадаємо, сьогодні вранці в Одесі сталася смертельна ДТП за участю 25-річного поліцейського. Він виїхав на червоне світло світлофора і врізався в автомобіль, за кермом якого був 66-річний водій. Останній помер на місці.

Також раніше жахлива ДТП сталася 28 серпня в селі Підберезці поблизу Львова. Аварія за участю вантажівки "ДАФ" і трьох легковиків стала смертельною для школярки.