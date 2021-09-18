Пассажирку закинуло в багажник: в смертельном ДТП близ Белой Церкви погибли трое людей

Пассажирка оказалась в багажнике / НПУ

Смертельная авария случилась на Киевщине в субботу, 18 сентября. На выезде из Белой Церкви в направлении села Дрозды автомобиль "Cherry Amulet" врезался в дерево. В результате столкновения погибли трое людей.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, за рулем был 72-летний водитель. Он не справился с управлением и слетел в кювет.

"Удар был настолько сильным, что одна из пассажирок оказалась в багажном отделении автомобиля. Женщина погибла на месте происшествия, ее личность до сих пор устанавливается полицейскими. Среди погибших также 72-летняя жена водителя и его 71-летний товарищ ", - указано в сообщении.

Детальные обстоятельства трагедии устанавливают специалисты.

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Также ранее ужасное ДТП произошло 28 августа в селе Подберезцы вблизи Львова. Авария с участием грузовика "ДАФ" и трех легковушек стала смертельной для школьницы.