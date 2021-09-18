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Поехал на красный: одесский коп спровоцировал смертельное ДТП

18 сентября 2021, 20:31
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У виновника аварии травма головы и грудной клетки. Он в больнице. А пострадавший водитель погиб.

Водитель сбитого авто скончался на месте / НПУ

Смертельное ДТП произошло в субботу, 18 сентября, в Одессе. Там работник полиции поехал на красный свет и столкнулся с другим автомобилем. В результате аварии скончался 66-летний мужчина.

Как сообщили в полиции Одесской области, столкновение произошло между автомобилями KIA и Mazda.

"ЧП произошло сегодня, 18 сентября, около шести часов утра на улице Семена Палия. По предварительной информации, автомобилем Mazda управлял 25-летний работник полиции вне службы, который проехал на красный свет светофора. Его доставили в больницу с травмой головы и грудной клетки, где проверят на наличие алкоголя в крови".

Сведения по этому делу внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Детали трагедии будет выяснять Государственное бюро расследований.

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Также ранее авария произошла на Клочковском спуске в Харькове. Автомобиль сбил наездницу с конем. Впоследствии, животное умерло. Машина сильных повреждений не получила. Известно о разбитом лобовом стекле и некоторых вмятинах на передней части машины.

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