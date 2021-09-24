Патрульні Тернополя пересядуть на електрокари по 12 тисяч доларів: розганяються до 45 км/год

Авто китайського виробництва здатні розвинути швидкість до 45 км / год / Фото: 20 minutes

Муніципальна інспекція Тернополя отримала електрокари для патрулювання. Їх планують використовувати в паркових зонах.

Тернопіль став першим українським містом, де з'явилися патрулі на електромобілях. Два таких авто були передані безкоштовно однією з компаній, пише "20 хвилин".

Оскільки електрокари не є транспортними засобами в загальному розумінні, то і виїжджати на проїжджу частину ними не будуть. Зате їх будуть використовувати в парках, пересуваючись на них велосипедними доріжками.

Авто китайського виробництва здатні розвинути до 45 км/год, а їх запас ходу становить приблизно 100-110 км.Салон розрахований на чотирьох осіб. Також автомобілі можуть використовуватися і взимку.

Фото: 20 minutes

Транспортні засоби оснастили проблисковими маячками та гучномовцем. Вартість одного такого авто - приблизно 12 тисяч доларів.

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Спочатку були самокати

На початку вересня поліцейські Ужгорода першими в Україні почали патрулювати вулиці на електросамокатах. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив начальник патрульної поліції Закарпатської області Юрій Марценишин.

На опублікованих фото дві жінки-патрульні позують з самокатами, раму яких пофарбували в кольори національного прапора України, проте жовтий, виявився зверху.

Раніше ми повідомляли, що в Мережу просочилося відео, як запорізькі патрульні оригінально вимагали хабар у порушника. Патрульні прямо не вимагали від чоловіка, який порушив закон, гроші, натомість вдалися до літературних асоціацій.